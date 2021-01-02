«После МЧМ-2015 понял, что хочу сам достать канадцев, чтобы они почувствовали поражение»

Молодёжный чемпионат мира оборвали на середине, сборные отпустили по домам, но часть игроков была вынуждена остаться в Канаде. Положительный тест на коронавирус по законам страны обязывает отсидеть 10 дней в самоизоляции. В число таких игроков попал и нападающий сборной России Данила Юров. «Чемпионат» позвонил ему и поговорил о турнире, работе с Сергеем Зубовым и Олегом Знарком, о том, какие настроения были в команде, и каково это – праздновать Новый год запертым в номере отеля.

«Когда ехали на МЧМ, не знали, что при заболевших будут давать технические поражения»

— Ты говорил, живёте по одному в номере, а американцы, скажем, по двое жили. Значит, по одному – это были предосторожности именно нашей команды?

— Даже не знал, что в каких-то сборных по двое жили, думал, по одному – это такие условия ИИХФ. Значит, в ФХР решили перестраховаться, а американцы, получается, сэкономили.

— Обратные билеты у вас уже есть?

— Сказали, что улетим 7-го или 8-го числа, билеты сейчас ищут.

— В других сборных тренеры и игроки ругали организацию турнира, что постоянно правила менялись. Как ты со своей стороны это видел?

— Я в номере сидел весь турнир, ходил только в столовую, на тренировки. Моё дело – играть, но случилось то, что случилось, этого уже не изменить. Это будет для всех хорошим уроком.

— Но, по сути, ИИХФ полностью запорола организацию.

— Может быть, но нет никакой гарантии, что в «пузыре» какой-нибудь охранник не пошёл бы со смены домой, а потом не принёс бы болезнь в гостиницу, и не пошла бы эпидемия. В том году кто-то же занёс немцам болезнь. Может, не стали делать такой жёсткий «пузырь», опираясь на предыдущий опыт немцев.

— Когда ехали, к чему готовились? Не обговаривалось, что могут быть технические поражения, что могут отменить турнир?

— Нет, ехали и думали, что главное – пройти карантин по приезде. Не знал, что дают технические поражения.

— В итоге правильно сделали, что отменили, или надо было продолжать играть, без тотальных карантинов?

— Сейчас в Канаде «омикрон» очень сильно бьёт по людям, 30 тыс. заболевших. Наверное, уже было правильно отменить турнир. Сейчас пошли заражения, и 1-го числа все команды могли бы остаться с двумя-тремя здоровыми игроками, смысла бы не было играть.

Фото: fhr.ru

— Удивительно, что многие в России постоянно путешествуют, ходят по общественным местам, и не заболевают. А на МЧМ – эпидемия.

— В России «омикрон» пока, наверное, не так распространён, да и у нас попроще к этому относятся. Тесты же не каждый день сдают, а здесь кто-то бессимптомно болеет, просто сдаёт положительный тест. Странно это…

«Тренеры сожалели, что проделанная работа пошла насмарку из-за отмены МЧМ»

— Когда отменили матч американцев, обсуждали, что МЧМ могут отменить?

— Тогда ещё нет, а вот когда у чехов отменили игру, тогда уже да. Мы с завтрака пришли, нам написали, что есть положительный тест. Тогда уже понял, что отменят.

— Как с ребятами, тренерами прощались, по Zoom? Что они напоследок говорили?

— У нас было собрание в Zoom, когда объявили, что отменили турнир. Тренеры поблагодарили, сказали, что все работали честно. Сожалели о том, что вся проделанная работа пошла насмарку. Сейчас говорят о том, что турнир могут переиграть летом. Если получится, будет здорово. Тренеры сказали, что будут со всеми на связи.

— Как относишься к идее провести турнир летом?

— Это всё равно молодёжный чемпионат мира, он всегда будет вызывать особые чувства у каждого. Летом — непривычно, что будет тепло, а так – всё то же самое.

— Если это всё-таки случится, два МЧМ всего за полгода – это будет странно?

— Думаю больше о 2002 годе рождения, который попал в такую ситуацию. И ЮЧМ у них не было, и МЧМ. Если у них сейчас отберут ещё и МЧМ, даже не знаю, какие у них будут чувства, когда карьера подойдёт к концу. Получается, у них не было такого времени. Когда ты молодой, это ощущается по-другому, нежели взрослые чемпионаты мира. Они каждый год, а это – раз в жизни, каждому охота это прочувствовать.

— То есть ты, 18-летний, отмену турнира воспринял легче?

— Всё равно неприятно, что не дошли до конца. Было интересно, как мы справимся со следующими соперниками, как пройдём плей-офф. Так что не скажу, что мне легче. До следующего года ещё надо дожить, неизвестно, какая будет ситуация со всеми штаммами. Надо цепляться здесь и сейчас, не думать о том, что будет потом.

«После МЧМ-2015 понял, что хочу сам достать канадцев, чтобы они почувствовали поражение»

— Какой первый МЧМ посмотрел?

— Тот самый, в Баффало.

— Тебе восемь лет тогда было, родители разрешали ночью смотреть?

— Я только на финал проснулся. Кажется, я тогда болел, температура была. Почему-то проснулся, увидел, что сейчас будут показывать хоккей, родители сказали – ладно, смотри. Если честно, при 0:3 уже думал – всё, и хотел спать пойти. Не пожалел, что не лёг и досмотрел.

— А ты тогда уже знал, что есть такой молодёжный чемпионат мира?

— Не знал, подумал – что за чемпионат мира, он же весной проходит? И попал на наше золото. А в первый раз захотелось там сыграть в 2015-м, когда наши проиграли 4:5 в финале с Канадой. Понял, что хочу сам достать канадцев, чтобы они почувствовали поражение.

«Самый отвратительный момент, который случался со мной в жизни»

— Какой самый необычный Новый год у тебя был до этого?

— Все были обычные, всегда встречал в большом кругу близких. Это первый год, когда я не буду рядом с ними.

— Зато на всю жизнь запомнишь, будешь потом детям рассказывать.

— О таком лучше не рассказывать. Это самый отвратительный момент, который случался со мной в жизни.

— Как не сойти с ума в четырёх стенах, чем будешь заниматься на карантине?

— Есть, спать, читать, телек смотреть, да и всё. Сегодня посмотрю все советские фильмы – «Иронию судьбы» и так далее, чтобы хоть как-то новогоднее настроение себе создать. Ещё книжка у меня есть, по максимуму буду искать, что почитать, в интернете, чтобы время быстро пролетело. НХЛ буду смотреть.

— Сегодня Овечкин играет.

— Посмотрю, поучусь у него хоть чему-нибудь, чтобы не скучно было.

— Ты же в колледже учишься, есть возможность сдать долги?

— Есть небольшие долги по одному предмету, которые надо сдавать устно. Буду учить, уже по возвращении приду и сдам.

«У Ларионова большая нацеленность на атаку, у Зубова всё было сбалансировано»

— Денис Казанский рассказал о тренировках на МЧМ – что шведы, американцы полировали какие-то нюансы, а у нас, например, уже только в Канаде наигрывалось большинство. Как готовились к турниру, что делали на сборах?

— На сборе сначала получили хорошую нагрузку, чтобы тренеры понимали, в каком мы состоянии, и отталкивались от него, рассчитывая следующие циклы. Ближе к отъезду плодотворно работали над тактикой. Уже здесь у нас было около недели до матча с Канадой, также работали над тактикой. После матча с Канадой больше взялись за спецбригады, потому что за счёт этого можно выигрывать не только матчи, но и турниры.

И до этого нарабатывали большинство, но в Канаде уделяли этому компоненту максимальное внимание. Надеялись, что это будет нашим скрытым козырем.

— Но ни шведам, ни швейцарцам в большинстве не забили.

— Всё ещё впереди было!

— Насколько то, что ставил Ларионов, отличается от того, какой хоккей ставил Зубов?

— С Ларионовым я работал только один турнир, с Зубовым же мы прошли целые сборы и, надеюсь, ещё и следующий турнир пройдём. В принципе, у них похожие подходы к игре – североамериканские. Но у Игоря Николаевича была большая нацеленность на атаку, а у Сергея Александровича всё было сбалансировано. В атаке никаких рамок нет, можно творить, а игра в защите немного отличается.

— При этом в обороне очень много было проблем по первым матчам, обрезались даже лидеры. Что это – волнение?

— Безусловно, волнение было у ребят, ведь турнир такой величины. У нас было собрание перед словаками, окончательно договорились, что если кто-то один ошибается, то все остальные за него исправляются. Совсем ошибки в обороне, наверное, не исчезли бы, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, но мы бы свели их к минимуму, старались бы не делать подарков соперникам.

— Вспомни матч с Канадой – почему проспали первый период?

— Пошли ненужные удаления, многих захлестнули эмоции, что это канадцы. Возможно, больше думали не о том, что надо с шайбой играть, а о том, как встретить канадцев, сделать им больно. За счёт этого они протыкали нашу оборону. Потом мы исправились, во втором периоде уже начали подбирать ничейные шайбы, больше играть с ней. Второй и третий периоды провели на равных, после этого договорились, что больше эмоции не должны нас так захлёстывать.

Фото: fhr.ru

— Но со Швецией тоже непонятно, как играли первую половину.

— Шведы в последнее время начали за счёт первой половины игры делать результат. И на ЮЧМ так было, и в Швеции на Турнире четырёх наций, и сейчас они стали в первой половине игры сминать соперника. Потом у них силы начинают заканчиваться, мы за счёт этого их в Швеции и обыграли. Здесь нам не повезло, наверное, надо было быть чуть более нацеленными на ворота, не искать лишний пас. Мы не ожидали, что они настолько начнут нас сминать вначале.

— Кто показался более сильным соперником – Канада или Швеция?

— Канада. У них исполнители лучше.

— Если МЧМ заново сыграют летом, вы уже знаете, что ждать от этих канадцев и шведов?

— Думаю, тренерский штаб понял, что из себя представляет каждая команда. Он проведут работу и потом объяснят нам, как это предотвратить и сломать.

«МЧМ оказался круче, чем я представлял. Даже в финале ЮЧМ было не так»

— Ты поиграл в КХЛ, на ЮЧМ, на Глинке, теперь МЧМ. Уровень МЧМ – такой, как ты представлял?

— Оказался круче, чем я себе представлял. Быстрый хоккей, максимально похожий на КХЛ. Всё то же самое, все быстрые.

— А эмоции такие на других турнирах испытывал?

— Нет. Даже в финале ЮЧМ было не так. Во-первых, потому что приехал на год старше. Во-вторых, молодёжный чемпионат мира – легендарный турнир, выше ЮЧМ по статусу.

— О чём говорили после матча со шведами? Тренеры как-то дополнительно настраивали на Швейцарию?

— Дополнительно нет. Всем было понятно, что надо исключить удаления, которые сломали нам вторую игру. Мы прислушались, исправили это со швейцарцами. Особо времени разбирать не было, после игры сказали отдыхать и готовиться, так как следующий матч с очень хорошей командой и неважно, что это Швейцария. Тренерский штаб постарался нас не трогать перед этой игрой, мы уже после неё подправляли какие-то моменты.

— Ты шёл поступательно – 13-й нападающий, четвёртое звено, третье, гол забил Швейцарии. Оцени свою игру.

— Игра со Швейцарией дала уверенность, гол немного сбросил груз с плеч. Забил – и стало попроще, понял, что могу ещё, отлегло от души.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

— Со Швейцарией в старте вышел Гуськов. Неопределённость с вратарями как-то влияла на команду?

— Не влияла. Мы, как и вратари, только в день игры узнавали, кто будет в воротах. Наше дело было выходить, помогать вратарям, блокировать броски, не добавлять им лишней работы. Для них тоже не особо круто, когда есть лишняя работа, любой вратарь дрогнет, когда ему приходится отражать по 40-50 бросков, это для них очень тяжело. Выходили и бились за вратарей, ведь они – 50% команды, очень важно было им помогать.

— Ярослава как-то поддерживали?

— Конечно, поддерживали. Всё равно его вины в голах нет. В «пять на три» и «пять на четыре» его закрывали, выход «в ноль» — это лотерея, тем более он почти её вытащил, она предательски заползла.

Конечно, поддержали пацана, это нелегко. Я для себя понял, что нужно иметь нереальную выдержку и стойкость, чтобы быть голкипером.

— Чувствовал, что команда прогрессировала и была готова на подвиги?

— Победа над Швейцарией, некрасивые голы – мой, Димы Злодеева – придали нам голевой уверенности. Поняли, что неважно как, главное – забить, почувствовали вкус гола. Думаю, что мы бы только продолжали прогрессировать с каждой игрой. Было внутреннее ощущение, что команда крепнет, мы были настроены на финал.

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«Знарок — самый весёлый тренер, всегда находил моменты для шуток, мог подколоть»

— Расскажи о работе с Олегом Знарком, чем он тебе запомнился?

— Он не строгий, а справедливый. Помогал и защитникам, и нападающим. Хороший, самый весёлый тренер, которого я встречал. Всегда искал позитив, после Канады говорил: «Ничего страшного, это только товарищеская игра, мы к турниру подойдём в лучшей форме. Не вешайте нос, всё будет хорошо». После шведов тоже подбадривал, что это только первая игра и мы здесь, чтобы работать над ошибками. Очень много поддерживал, чтобы мы не вешали нос. Турнир должен был быть длинным, они верили, что мы будем добавлять с каждой игрой.

Фото: fhr.ru

— Что, даже не пихал никому?

— Конечно, пихал, не без этого. Тренерская работа – не только быть добрым.

— Вспомни какую-нибудь весёлую шутку Олега Валерьевича?

— «Если хочешь вкусно кушать, не лови лицом мух». Только вместо слова «лицо» он другое говорил. Он всегда находил моменты для шуток, мог кого-нибудь подколоть. Но никто не обижался, все понимали, что мы – одна семья, все вместе смеялись над его шутками.

— Зубов каким оказался?

— Тоже хороший, весёлый. Много с командой общался, держал с нами связь. Ему тоже было нелегко, это же его первый турнир с нами, ему хотелось узнать нас поближе.

— Кто в раздевалке был лидером?

— Марат, на правах капитана. Пацаны, кто хотел что-то добавить, тоже говорили. Я больше молчу, говорить – это не моё.

— Было ощущение одной семьи?

— Да, мы уже были максимально близки. Думаю, что, чем дальше бы мы заходили, тем наша семья становилась бы сильнее и крепче.