Тарасенко, Василевский и Овечкин названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, вратарь «Тампы» Андрей Василевский и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошли в число звёзд декабря среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.

Тарасенко стал лучшим снайпером месяца среди россиян – на его счету шесть заброшенных шайб, а также семь передач в 10 матчах при показателе полезности «+2». Две его шайбы стали победными – это лучший российский результат месяца наряду с Овечкиным.

Василевский в декабре не потерпел ни одного поражения и одержал семь побед, показав коэффициент надёжности 2,12 и процент отражённых бросков 93,3. Его «Тампа» закончила календарный год лидером не только Атлантического дивизиона, но и всей лиги, а сам Василевский установил рекорд НХЛ по количеству побед в календарный год (64).

Овечкин набрал 13 (5+8) очков в 10 матчах при показателе полезности «+5», в декабре он был лидером среди российских нападающих по времени, проведённому на льду в среднем за игру (23.14). В этом месяце капитан «Вашингтона» побил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве (275), а также вошёл в топ-25 бомбардиров всех времён.