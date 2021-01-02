Вилл, Хольм и Старков — лучшие хоккеисты прошедшей игровой недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков прошедшей недели.



На прошедшей неделе проведены 22 игры, в которых приняли участие 528 хоккеистов (35 вратарей, 177 защитников и 316 нападающих).



Лучшим вратарём впервые в карьере признан Роман Вилл («Трактор»), одержавший с командой две победы в двух матчах. По воротам Вилла было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59%. Коэффициент надёжности составил 1,50.



Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Филип Хольм («Йокерит»), набравший 5 (2+3) очков в двух матчах недели. Хольм не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Впервые Хольм был признан лучшим на 11-й неделе сезона-2018/2019 в составе «Торпедо».



Лучшим нападающим впервые в карьере признан Степан Старков («Витязь»), набравший 5 (5+0) очков в двух матчах недели. Старков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В игре с «Сочи» Старков сделал первый хет-трик в КХЛ и забросил победную шайбу. Также на его счету два силовых приёма и два заблокированных броска.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Патрик Озолс («Динамо» Р), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. В игре с «Торпедо» Озолс стал автором победной шайбы в овертайме. Также он заблокировал три броска, и дважды на нём нарушали правила.