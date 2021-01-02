Назаров: предупреждал хоккеистов, чтобы вышли после праздников без лишнего веса

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о возвращении клуба к тренировочному процессу, а также о предстоящем в феврале товарищеском турнире в Сочи.



«Готовимся к возобновлению регулярного чемпионата после новогодних праздников, впереди очень ответственные игры. Надеюсь, что все хоккеисты вышли после праздников без лишнего веса, профессиональный спортсмен должен следить за своим физическим состоянием днём и ночью. Я предупреждал их об этом. Приступаем к активным тренировкам.



Кстати, в феврале в Сочи запланирован товарищеский турнир SOCHI WINTER CUP. Согласие на участие, помимо нашей команды, уже дали «Автомобилист», СКА и «Адмирал». Так что хоккея становится ещё больше, это здорово. Желаю всем побольше позитива, занимайтесь спортом. Кстати, сегодня летел из Москвы в Сочи. Вроде никто в самолёте не курил», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.