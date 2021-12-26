Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

ХК «Сочи» в сезоне-2021/2022, результаты, медийность, Андрей Назаров

«Сочи» стал интереснее многих топ-клубов КХЛ. И дело не только в Назарове
Лев Лукин
Как «Сочи» стал интереснее многих топ-клубов КХЛ
Комментарии
Клуб растёт как в медийном, так и в спортивном плане, и уже выполнил главную задачу на этот сезон.

В КХЛ не так уж и много ярких команд. Ярких не по игре и не по результату, а по умению себя продать на разных площадках. Большая проблема нашего хоккея в том, что руководители клубов зачастую относятся к своим детищам слишком серьёзно, чопорно, предлагая общественности потреблять свой продукт лишь в рамках 60 минут игрового времени матча. Но сама по себе игра не привлекает массовую аудиторию. Ей нужно шоу, и делать шоу в КХЛ умеет весьма ограниченное количество команд.

Среди них особняком стоит ХК «Сочи». «Леопарды» не могут похвастать большим бюджетом и амбициозными целями. Они не борются за Кубок Гагарина, у них нет истории, школы и фан-базы. Поэтому «Сочи» гораздо труднее соперничать с, например, «Авангардом» или «Ак Барсом» в борьбе за зрительский интерес. Однако южане мощно развивают свой околохоккей, становясь по ходу этого сезона едва ли не самой привлекательной в медийном плане командой Западной конференции.

Эффект Назарова. «Сочи» всего за месяц превратился в одну из самых интересных команд КХЛ Эффект Назарова. «Сочи» всего за месяц превратился в одну из самых интересных команд КХЛ

О целях стать интересным клубом «Сочи» заявил ещё летом, но раскрутить потенциал «леопардам» удалось только с приходом Андрея Назарова. Эпатажный и колоритный наставник стал центральной фигурой медийного контента южан, и тут надо выразить респект как самому Назарову, согласившемуся быть кем-то больше, чем просто тренером, так и людям из SMM-службы клуба, которые вовремя поняли, что вокруг Назарова можно генерировать много интересного.

Но не Назаровым единым медийно живёт «Сочи». «Леопарды» подключают к созданию контента и, например, Алексея Бадюкова с Николаем Прониным, снимая забавный сериал про голосование за игроков команды на Матч звёзд.

Никита Камалов становится главным героем ролика-превью к матчу в Хеллоуин.

Ну а в шоу «Путь леопардов» на клубном YouTube участвует вся команда.

Однозначно в этом сезоне «Сочи» перестал быть унылой командой, и это большое достижение для клуба, который ещё в прошлом чемпионате был безликим фарм-клубом СКА. Сейчас же один из руководителей клуба Алексей Бадюков готов спокойно и подробно объяснять специфику взаимоотношений южан с петербуржцами, а сама команда пытается стать самодостаточной и интересной.

«Леопардам», разумеется, пока трудно тягаться с топ-клубами в плане популярности, но тут важно, что у них есть желание и азарт расти в этом плане. Большинству других клубов КХЛ, которые тупо осваивают бюджет спонсоров и тихонько сидят в своём болоте, о таком приходится только мечтать.

Переосмысление роли клуба в медиапространстве пришло в «Сочи» вместе с новым финансовым директором Сергеем Новиковым. Экс-глава «КХЛ-маркетинга» не самая публичная персона, но он давно варится в теме популяризации хоккея, так что не стоит удивляться, что именно от него пошла идея сделать «леопардов» публичной и интересной командой.

Кстати, с фигурой Новикова связывают и отсутствие задержек зарплаты в «Сочи». Помните, как раньше примерно к декабрю стабильно появлялись слухи о финансовых проблемах южан? Сейчас про это в клубе забыли, что отметил и президент КХЛ Алексей Морозов. Более того, поговаривают, что в «Сочи» едва ли не впервые появились и премиальные за победы.

Безумный камбэк после бездарного гола в свои ворота. «Сочи» выиграл матч с 0:4! Безумный камбэк после бездарного гола в свои ворота. «Сочи» выиграл матч с 0:4!

Ну и победы эти для «леопардов» стали весьма обыденным явлением. Да, пиар клуба — это хорошо, но без спортивных успехов в нём было бы совсем мало смысла. Однако под руководством Назарова команда играет здорово, азартно, результативно, неравнодушно и продуктивно. Для этой встряски, собственно, Андрея Викторовича и назначали в конце сентября.

В почти трёх десятках матчей при Назарове «Сочи» набрал 53,4% очков, выиграв почти половину игр, при том, что клубу иногда приходилось обходиться без большого количества травмированных и играть совсем зелёной молодёжью. Если бы такие показатели у «леопардов» были с начала сезона, то они бы сейчас имели примерно одинаковое количество очков с «Торпедо» — то есть находились бы на границе зоны плей-офф и вели ожесточённую борьбу с нижегородцами, минским «Динамо» и «Спартаком» за место в восьмёрке.

В реальности же у «Сочи» неприятный отрыв от девятой строчки в 7 баллов, который можно покрыть только при помощи нескольких побед подряд и провала конкурентов. В принципе, ничего невозможного в этом нет, но слишком уж много было упущено в сентябре и сейчас ресурсов у молодой команды Назарова может не хватить.

Но, как ни странно, плей-офф — не главная цель на этот сезон. Основную задачу в «Сочи» уже выполнили, перезапустив, по сути, проект хоккейной команды КХЛ на юге, пригласив правильных людей во все сферы и заложив фундамент для более амбициозных планов. Посмотрим, что из этого всего выйдет, но прямо сейчас наблюдать за «леопардами» интереснее, чем за подавляющим большинством других клубов на Западе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021