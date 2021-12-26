«Сочи» стал интереснее многих топ-клубов КХЛ. И дело не только в Назарове

Клуб растёт как в медийном, так и в спортивном плане, и уже выполнил главную задачу на этот сезон.

В КХЛ не так уж и много ярких команд. Ярких не по игре и не по результату, а по умению себя продать на разных площадках. Большая проблема нашего хоккея в том, что руководители клубов зачастую относятся к своим детищам слишком серьёзно, чопорно, предлагая общественности потреблять свой продукт лишь в рамках 60 минут игрового времени матча. Но сама по себе игра не привлекает массовую аудиторию. Ей нужно шоу, и делать шоу в КХЛ умеет весьма ограниченное количество команд.

Среди них особняком стоит ХК «Сочи». «Леопарды» не могут похвастать большим бюджетом и амбициозными целями. Они не борются за Кубок Гагарина, у них нет истории, школы и фан-базы. Поэтому «Сочи» гораздо труднее соперничать с, например, «Авангардом» или «Ак Барсом» в борьбе за зрительский интерес. Однако южане мощно развивают свой околохоккей, становясь по ходу этого сезона едва ли не самой привлекательной в медийном плане командой Западной конференции.

О целях стать интересным клубом «Сочи» заявил ещё летом, но раскрутить потенциал «леопардам» удалось только с приходом Андрея Назарова. Эпатажный и колоритный наставник стал центральной фигурой медийного контента южан, и тут надо выразить респект как самому Назарову, согласившемуся быть кем-то больше, чем просто тренером, так и людям из SMM-службы клуба, которые вовремя поняли, что вокруг Назарова можно генерировать много интересного.

Но не Назаровым единым медийно живёт «Сочи». «Леопарды» подключают к созданию контента и, например, Алексея Бадюкова с Николаем Прониным, снимая забавный сериал про голосование за игроков команды на Матч звёзд.

Никита Камалов становится главным героем ролика-превью к матчу в Хеллоуин.

Ну а в шоу «Путь леопардов» на клубном YouTube участвует вся команда.

Однозначно в этом сезоне «Сочи» перестал быть унылой командой, и это большое достижение для клуба, который ещё в прошлом чемпионате был безликим фарм-клубом СКА. Сейчас же один из руководителей клуба Алексей Бадюков готов спокойно и подробно объяснять специфику взаимоотношений южан с петербуржцами, а сама команда пытается стать самодостаточной и интересной.

«Леопардам», разумеется, пока трудно тягаться с топ-клубами в плане популярности, но тут важно, что у них есть желание и азарт расти в этом плане. Большинству других клубов КХЛ, которые тупо осваивают бюджет спонсоров и тихонько сидят в своём болоте, о таком приходится только мечтать.

Переосмысление роли клуба в медиапространстве пришло в «Сочи» вместе с новым финансовым директором Сергеем Новиковым. Экс-глава «КХЛ-маркетинга» не самая публичная персона, но он давно варится в теме популяризации хоккея, так что не стоит удивляться, что именно от него пошла идея сделать «леопардов» публичной и интересной командой.



Кстати, с фигурой Новикова связывают и отсутствие задержек зарплаты в «Сочи». Помните, как раньше примерно к декабрю стабильно появлялись слухи о финансовых проблемах южан? Сейчас про это в клубе забыли, что отметил и президент КХЛ Алексей Морозов. Более того, поговаривают, что в «Сочи» едва ли не впервые появились и премиальные за победы.

Ну и победы эти для «леопардов» стали весьма обыденным явлением. Да, пиар клуба — это хорошо, но без спортивных успехов в нём было бы совсем мало смысла. Однако под руководством Назарова команда играет здорово, азартно, результативно, неравнодушно и продуктивно. Для этой встряски, собственно, Андрея Викторовича и назначали в конце сентября.



В почти трёх десятках матчей при Назарове «Сочи» набрал 53,4% очков, выиграв почти половину игр, при том, что клубу иногда приходилось обходиться без большого количества травмированных и играть совсем зелёной молодёжью. Если бы такие показатели у «леопардов» были с начала сезона, то они бы сейчас имели примерно одинаковое количество очков с «Торпедо» — то есть находились бы на границе зоны плей-офф и вели ожесточённую борьбу с нижегородцами, минским «Динамо» и «Спартаком» за место в восьмёрке.

В реальности же у «Сочи» неприятный отрыв от девятой строчки в 7 баллов, который можно покрыть только при помощи нескольких побед подряд и провала конкурентов. В принципе, ничего невозможного в этом нет, но слишком уж много было упущено в сентябре и сейчас ресурсов у молодой команды Назарова может не хватить.



Но, как ни странно, плей-офф — не главная цель на этот сезон. Основную задачу в «Сочи» уже выполнили, перезапустив, по сути, проект хоккейной команды КХЛ на юге, пригласив правильных людей во все сферы и заложив фундамент для более амбициозных планов. Посмотрим, что из этого всего выйдет, но прямо сейчас наблюдать за «леопардами» интереснее, чем за подавляющим большинством других клубов на Западе.