«Сент-Луис» прибыл на «Зимнюю классику» в пляжной одежде. Матч прошёл при температуре -21

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» прибыли на матч «Зимней классики» с «Миннесотой Уайлд» в шортах, сланцах и гавайских рубашках. Фото было опубликовано в инстаграм-аккаунте клуба.



«У нас было несколько идей, и всё, как обычно, было решено в последнюю минуту. Мы кидали идеи в наш командный чат, и в итоге остановились на пляжной одежде. Все вокруг говорили о том, как будет холодно. И мы подумали, что было бы неплохо выйти из отеля и поймать немного солнечных лучей. Это было круто, мы здорово посмеялись», – цитирует капитана «Блюз» Райана О’Райлли официальный сайт НХЛ.

«Это ещё больше нас сплотило. Мы осознавали, что после такого обязаны показать хорошую игру. Было прикольно посмотреть на партнёров в необычном виде. И это точно добавило нам положительных эмоций перед игрой», – заявил Владимир Тарасенко.



Отметим, что матч в Миннеаполисе начался при температуре -21 градус, что стало новым рекордом лиги.