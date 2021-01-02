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С. Зубов — об организации МЧМ-2022: были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче

С. Зубов — об организации МЧМ-2022: были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче
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Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов поделился мнением об организации молодёжного чемпионата мира 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

«Как мне организация чемпионата? В отеле праздновали свадьбу, ещё какие-то вещи происходили. Тяжело ответить. Наверное, у нас есть официальные лица, в нашей делегации, они вам более конкретно ответят на этот вопрос.

У меня нет своего мнения? Конечно, есть мнение. Были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею. Конечно, это всё усложняло», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщал, что молодёжный чемпионат мира 2022 года может состояться летом.

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