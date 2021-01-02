Шакир Мухамадуллин сообщил, когда присоединится к «Нью-Джерси»

Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси Дэвилз».



«Какие планы на сезон? Этот доигрываю здесь, следующий тоже здесь в аренде, улечу после следующего в «Нью-Джерси», — передаёт слова Мухамадуллина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, с 19-летним защитником клуб НХЛ подписал трёхлетний контракт новичка, но оставил его в «Салавате» на правах аренды в нынешнем и следующем сезонах.



В текущем регулярном чемпионате КХЛ Мухамадуллин принял участие в 34 матчах, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «0». На молодёжном чемпионате мира 2022 года сборная России провела два матча: уступила Швеции со счётом 3:6 и обыграла Швейцарию — 4:2.