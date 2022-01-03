Егор Шарангович забил три гола в последних трёх матчах в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» белорус Егор Шарангович продлил результативную серию по голам в Национальной хоккейной лиги до трёх матчей.

Напомним, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз. Таким образом, Шарангович забил третий гол подряд в НХЛ.

Встреча завершилась победой «Нью-Джерси» в овертайме со счётом 4:3.

Напомним, для Шаранговича этот сезон является вторым в карьере в НХЛ. В прошлом сезоне нападающий провёл 54 матча за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач.

В текущем сезоне Шарангович провёл 30 матчей и набрал в них 14 очков: забросил семь шайб и отдал семь результативных передач.