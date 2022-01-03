Галлан: такую игру и ждём от Шестёркина. Сегодня он был на высоте

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0).

«Все хоккеисты прибавили, все парни сегодня сыграли здорово. Они все хорошие, и это командный успех. У нас ведь тоже были проблемы с защитой, кто-то выбыл. Но ребята показали отличный хоккей, выдержав высокую конкуренцию. Да, Игорь Шестёркин тоже был великолепен, однако такую игру мы от него и ждём. Он никогда не играет плохо, но сегодня был просто на высоте.



Наверное, у вас такие же чувства, как у меня. Я знаю, что в прошлом сезоне вы много говорили о вратарях. А когда я получал работу в «Рейнджерс», мне сказали, что в команде есть два очень хороших голкипера. Шестёркин же готов к тому, чтобы сделать шаг вперёд в карьере. Что мы и видим, получая возможность насладиться его игрой», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.