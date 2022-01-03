Квартальнов стал первым главным тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 800 матчей

Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимает казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 20-й минуте мачта счёт во встрече равный – 1:1.

Эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в КХЛ. Таким образом, специалист первым достиг этой отметки.



В топ-5 по этому показателю входят Владимир Крикунов (720), Олег Знарок (673), Андрей Назаров (623) и Зинэтула Билялетдинов (581).

В текущем сезоне под его руководством «Ак Барс» провёл 44 игры и набрал в них 60 очков. Сейчас его подопечные занимают третье место в таблице Восточной конференции. В последних пяти матчах казанцы потерпели только одно поражение.