Квартальнов стал первым главным тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 800 матчей
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Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимает казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 20-й минуте мачта счёт во встрече равный – 1:1.
Эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в КХЛ. Таким образом, специалист первым достиг этой отметки.
В топ-5 по этому показателю входят Владимир Крикунов (720), Олег Знарок (673), Андрей Назаров (623) и Зинэтула Билялетдинов (581).
В текущем сезоне под его руководством «Ак Барс» провёл 44 игры и набрал в них 60 очков. Сейчас его подопечные занимают третье место в таблице Восточной конференции. В последних пяти матчах казанцы потерпели только одно поражение.
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