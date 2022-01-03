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В КХЛ сообщили о количестве заражённых COVID-19 хоккеистов в лиге

В КХЛ сообщили о количестве заражённых COVID-19 хоккеистов в лиге
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Континентальная хоккейная лига сообщила о количестве хоккеистов, которые находятся в списке травмированных из-за коронавируса.

«По состоянию на 3 января 2022 года количество хоккеистов, находящихся в травме по причине COVID-19, — пятнадцать человек в четырёх клубах КХЛ», — сообщили в пресс-службе лиги корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Йокеритом». Сообщалось, что в екатеринбургской команде некоторые игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Встреча должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) 3 января в 19:30 мск.

Оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату. Решение будет принято дополнительно.

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