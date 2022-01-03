Липон и Сафонов устроили драку на последней минуте матча между «Сибирью» и «Ак Барсом»

Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:1 2:1, 3:0).



На последней минуте встречи произошла драка между нападающим «Ак Барса» Ильёй Сафоновым и форвардом «Сибири» Джей Си Липоном. Оба хоккеиста получили двухминутное удаление, победу по итогам схватки одержал игрок хозяев.

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Напомним, эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в рамках Континентальной хоккейной лиги. Специалист первым достиг этой отметки.