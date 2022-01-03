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Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев заявлен вратарём на 2-й матч подряд

Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев заявлен вратарём на 2-й матч подряд
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Минское «Динамо» объявило состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Встреча пройдёт в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск.

Резервным голкипером минчан заявлен номинальный нападающий Павел Варфоломеев. Напомним, «Динамо» взяло на выездную серию лишь одного вратаря.

«Динамо» Минск:

Рыбар (Варфоломеев);

Коробов — Бенгтссон, Теденбю — Усов — Бек;
Альмквист — Сапего, Воронин — Кемпе — Стрёмвалль;
Линдхольм — Шинкевич, Горбунов — Гудачек — Демков;
Крейчик, Алистров — Граовац — Мосалёв.

«Северсталь»:

Шугаев (Подъяпольский);

Пресс — Хохлов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Тимашов — Стенквист, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Макеев — Хабаров, Гераськин — Абросимов — Емец;
Казаков — Хлыстов, Моисеев — Алексеев — Думбадзе.

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