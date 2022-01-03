Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев заявлен вратарём на 2-й матч подряд

Минское «Динамо» объявило состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Встреча пройдёт в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск.



Резервным голкипером минчан заявлен номинальный нападающий Павел Варфоломеев. Напомним, «Динамо» взяло на выездную серию лишь одного вратаря.



«Динамо» Минск:



Рыбар (Варфоломеев);



Коробов — Бенгтссон, Теденбю — Усов — Бек;

Альмквист — Сапего, Воронин — Кемпе — Стрёмвалль;

Линдхольм — Шинкевич, Горбунов — Гудачек — Демков;

Крейчик, Алистров — Граовац — Мосалёв.



«Северсталь»:



Шугаев (Подъяпольский);



Пресс — Хохлов, Морозов — Няттинен — Лишка;

Тимашов — Стенквист, Вовченко — Кодола — Пилипенко;

Макеев — Хабаров, Гераськин — Абросимов — Емец;

Казаков — Хлыстов, Моисеев — Алексеев — Думбадзе.