Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев заявлен вратарём на 2-й матч подряд

Минское «Динамо» объявило состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Встреча пройдёт в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск.
Резервным голкипером минчан заявлен номинальный нападающий Павел Варфоломеев. Напомним, «Динамо» взяло на выездную серию лишь одного вратаря.
«Динамо» Минск:
Рыбар (Варфоломеев);
Коробов — Бенгтссон, Теденбю — Усов — Бек;
Альмквист — Сапего, Воронин — Кемпе — Стрёмвалль;
Линдхольм — Шинкевич, Горбунов — Гудачек — Демков;
Крейчик, Алистров — Граовац — Мосалёв.
«Северсталь»:
Шугаев (Подъяпольский);
Пресс — Хохлов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Тимашов — Стенквист, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Макеев — Хабаров, Гераськин — Абросимов — Емец;
Казаков — Хлыстов, Моисеев — Алексеев — Думбадзе.
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