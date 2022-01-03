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Защитник минского «Динамо» Коробов забросил шайбу «Северстали» в стиле Макдэвида

Защитник минского «Динамо» Коробов забросил шайбу «Северстали» в стиле Макдэвида
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В эти минуты в Череповце продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и минским «Динамо». По окончании первого периода гости ведут со счётом 2:1.

На 13-й минуте защитник «Динамо» Дмитрий Коробов стал автором заброшенной шайбы, забив гол после прохода в стиле канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Также заброшенными шайбами во встрече отметились Егор Морозов у «Северстали» и Мальте Стрёмвалль у «Динамо».

«Северсталь» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, минчане располагаются на восьмой строчке Запада.

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