Квартальнов поделился эмоциями от 800-й игры в рамках КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:2) и рассказал о своей 800-й игре в лиге.



«После такой игры положительные эмоции. Третий период хороший был, сразу быстрый гол забили. Чуть не разобрались, два гола в меньшинстве, но корявенькие. Они любые заходят, здесь надо будет чуть подработать. То, что шесть голов – это хорошо. «Сибирь» — команда, которая не очень много пропускает.



800-й матч в КХЛ? Не знаю, что сказать. Важно, конечно, что выиграли. Это самое важное. Меня сегодня предупредили перед игрой. За этими вещами точно не будешь следить. Игр очень много. Но здорово, что 800. Отлично. Важно, что победили. И хорошо победили.



Как я сказал после игры: мы можем играть в любой хоккей, пусть он будет драчливый, как угодно можно его назвать. Мы готовы к любому повороту событий. У нас есть люди, которые могут сыграть и жёстко, и жестоко, наверное. Но мы хотели здесь сыграть по-другому. Но начала «Сибирь» начала делать такие вещи. Значит, будем с ними там играть теперь.



Непривычно начинать год в таком темпе? Расписание мы знали давно. Мы последнюю игру сыграли в Казани и будем играть там только через два месяца. По расписанию там должны быть какие-то мероприятия. Мы ни одной встречи в январе не проводим дома. Это довольно тяжёлый график. Сейчас нам ещё засунули: пять через день будет. Ничего страшного. Расписание есть расписание, мы к нему готовили команду, оно было нам известно давно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.