«Металлург» одержал 1000-ю победу в рамках чемпионатов страны на высшем уровне
Поделиться
Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0).
Для магнитогорского клуба эта победа стала 1000-й в регулярных чемпионатах страны на высшем уровне. Для достижения этой отметки «Магнитке» потребовался 1581 матч, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
В текущем регулярном чемпионате «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 45 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Ильи Воробьёва сыграют в гостях с «Барысом». Игра пройдёт в среду, 5 января, начало — в 16:30 мск.
Комментарии
- 3 января 2022
-
19:40
-
19:34
-
19:29
-
19:23
-
19:15
-
18:49
-
18:32
-
18:17
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:24
-
17:07
-
17:04
-
16:38
-
16:30
-
16:17
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:02
-
12:40
-
12:28
-
12:17
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:39
-
09:33
-
08:49
-
06:11
-
05:16
Партнерский контент