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«Металлург» одержал 1000-ю победу в рамках чемпионатов страны на высшем уровне

«Металлург» одержал 1000-ю победу в рамках чемпионатов страны на высшем уровне
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Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0).

Для магнитогорского клуба эта победа стала 1000-й в регулярных чемпионатах страны на высшем уровне. Для достижения этой отметки «Магнитке» потребовался 1581 матч, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

В текущем регулярном чемпионате «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 45 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Ильи Воробьёва сыграют в гостях с «Барысом». Игра пройдёт в среду, 5 января, начало — в 16:30 мск.

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