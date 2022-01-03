Минское «Динамо» одержало гостевую победу в матче с «Северсталью»

Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» со счётом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Дмитрий Коробов, а также нападающие Мальте Стрёмвалль, Тейлор Бек, Тайлер Граовац, Артём Демков. У «Северстали» отличились защитник Робин Пресс и форварды Кирилл Пилипенко и Егор Морозов.
Минчане занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 45 матчей. «Северсталь» — на пятой строчке Запада, имея в своём активе 57 баллов после 45 игр. В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» (5 января), «Северсталь» также проведёт гостевой матч с «Куньлунем» (6 января).
- 3 января 2022
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