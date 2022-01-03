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Минское «Динамо» одержало гостевую победу в матче с «Северсталью»

Минское «Динамо» одержало гостевую победу в матче с «Северсталью»
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Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» со счётом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Дмитрий Коробов, а также нападающие Мальте Стрёмвалль, Тейлор Бек, Тайлер Граовац, Артём Демков. У «Северстали» отличились защитник Робин Пресс и форварды Кирилл Пилипенко и Егор Морозов.

Минчане занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 45 матчей. «Северсталь» — на пятой строчке Запада, имея в своём активе 57 баллов после 45 игр. В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» (5 января), «Северсталь» также проведёт гостевой матч с «Куньлунем» (6 января).

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Пресс (Стенквист, Няттинен) – 07:14' (5x3)   1:1 Стрёмвалль (Бек, Теденбю) – 08:26' (5x5)   1:2 Коробов (Бенгтссон) – 12:21' (5x5)   1:3 Бек (Альмквист, Демков) – 22:32' (5x4)   1:4 Граовац (Мосалёв) – 27:36' (5x5)   2:4 Пилипенко (Стенквист, Вовченко) – 49:08' (6x4)   2:5 Демков (Гудачек, Горбунов) – 50:38' (5x5)   3:5 Морозов (Няттинен) – 56:56' (5x5)
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