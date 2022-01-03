ЦСКА одержал первую за пять игр победу в матче с «Авангардом»

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» со счётом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Счёт на 14-й минуте в большинстве открыл Сергей Толчинский. Омичи расположились в зоне, Найт прокатился за воротами и сделал скидку на Толчинского, который зарядил в дальнюю девятку. На 27-й минуте в ситуации «5 на 4» ответную шайбу забросил Лукас Валльмарк. Армейцы устроили навал, Нордстрём прострелил на пятак, Валльмарк подхватил шайбу и бросил в дальнюю девятку — Грубец не дотянулся.

На 38-й минуте в большинстве вперёд армейцев вывел Сергей Плотников. Валльмарк сделал пас к воротам, Нордстрём скинул шайбу на Плотникова, который в касание расстрелял ворота Грубеца. Через 13 секунд ещё одну шайбу забил Александр Попов. Мингачёв прорвался к лицевому борту и сделал перевод в центр, Попов принял шайбу и бросил по воротам — Грубец не выручил.



На 53-й минуте «Авангард» сократил отставание благодаря усилиям Оливера Каски. Толчинский выдержал паузу и сделал скидку в центр на Каски, который в касание зарядил в дальнюю девятку.

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