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ЦСКА одержал первую за пять игр победу в матче с «Авангардом»

ЦСКА одержал первую за пять игр победу в матче с «Авангардом»
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Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» со счётом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Счёт на 14-й минуте в большинстве открыл Сергей Толчинский. Омичи расположились в зоне, Найт прокатился за воротами и сделал скидку на Толчинского, который зарядил в дальнюю девятку. На 27-й минуте в ситуации «5 на 4» ответную шайбу забросил Лукас Валльмарк. Армейцы устроили навал, Нордстрём прострелил на пятак, Валльмарк подхватил шайбу и бросил в дальнюю девятку — Грубец не дотянулся.

На 38-й минуте в большинстве вперёд армейцев вывел Сергей Плотников. Валльмарк сделал пас к воротам, Нордстрём скинул шайбу на Плотникова, который в касание расстрелял ворота Грубеца. Через 13 секунд ещё одну шайбу забил Александр Попов. Мингачёв прорвался к лицевому борту и сделал перевод в центр, Попов принял шайбу и бросил по воротам — Грубец не выручил.

На 53-й минуте «Авангард» сократил отставание благодаря усилиям Оливера Каски. Толчинский выдержал паузу и сделал скидку в центр на Каски, который в касание зарядил в дальнюю девятку.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Найт, Грицюк) – 13:04' (5x4)   1:1 Валльмарк – 26:55' (5x4)   2:1 Плотников (Нордстрём, Валльмарк) – 37:26' (5x4)   3:1 Попов (Мингачёв) – 37:39' (5x5)   3:2 Каски (Толчинский) – 52:09' (5x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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