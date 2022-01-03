«Лучший тренер в моей жизни». Р. Ротенберг поздравил отца с 65-летием

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил отца – владельца «Сочи» Бориса Ротенберга – с днём рождения.



«Сегодня празднует 65-летний юбилей мой отец Борис Ротенберг. Папа! Огромное спасибо за всё, что ты мне дал и чему научил. Благодаря тебе я уже в детстве узнал, что это значит, и как это по-настоящему сложно – воспитать спортсмена, ведь ты уже в три года привёл меня в борцовский зал.

И спустя столько времени я уверенно могу сказать: лучший тренер в моей жизни – это мой отец. Мы прошли трудные 80-е и 90-е, переезды, но всегда оставались настоящей семьей. Сегодня хочу от все души пожелать тебе крепкого здоровья, успехов, благополучия, счастья. Твоя семья всегда рядом. Спасибо и дальше – больше!» – написал Ротенберг в «инстаграме».