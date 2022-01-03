С. Фёдоров: игры с «Авангардом» формируют характер ЦСКА. Я бы хотел больше таких матчей

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:2).



«Хорошо, что закончили так, как закончили. Благодарю соперника за отличный матч, таких игр должно быть больше. Могли себе испортить концовку неоправданными удалениями, но рад за ребят, что выдержали. Есть у нас ещё немножко матчей, чтобы улучшить игру как в меньшинстве, так и в большинстве.



Сегодня был необычный матч, вспоминая проигранные ЦСКА Кубок Гагарина и Кубок Открытия. Игры с «Авангардом» формируют наш характер, подсказывают нам, над чем работать. Я бы хотел больше таких встреч», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.