Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

С. Фёдоров: игры с «Авангардом» формируют характер ЦСКА. Я бы хотел больше таких матчей

С. Фёдоров: игры с «Авангардом» формируют характер ЦСКА. Я бы хотел больше таких матчей
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:2).

«Хорошо, что закончили так, как закончили. Благодарю соперника за отличный матч, таких игр должно быть больше. Могли себе испортить концовку неоправданными удалениями, но рад за ребят, что выдержали. Есть у нас ещё немножко матчей, чтобы улучшить игру как в меньшинстве, так и в большинстве.

Сегодня был необычный матч, вспоминая проигранные ЦСКА Кубок Гагарина и Кубок Открытия. Игры с «Авангардом» формируют наш характер, подсказывают нам, над чем работать. Я бы хотел больше таких встреч», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022