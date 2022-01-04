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Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 4 января

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 4 января
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 4 января.

В Западной конференции на первое место вышло московское «Динамо», накануне обыгравшее «Локомотив» (2:1). Подопечные Алексея Кудашова имеют 63 очка после 45 матчей. Следом располагается СКА, отстающее на один балл при одном матче в запасе. Замыкает тройку «Йокерит», имеющий в своём активе 60 баллов за 45 встреч.

На Востоке первую строчку вернул «Металлург», переигравший в овертайме «Салават Юлаев» (4:3, ОТ). Клуб из Магнитогорска набрал 68 очков за 45 игр. На втором месте — «Трактор», челябинцы отстают от лидера на один балл при 46 встречах. Третью строчку занимает «Ак Барс», в последней встрече обыгравший «Сибирь» (6:2). Подопечные Дмитрия Квартальнова имеют 62 балла после 45 матчей.

Турнирная таблица КХЛ

В зону плей-офф на Западе входят «Динамо» Москва, СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Минск.

На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».

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