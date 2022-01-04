Коскинен грубо ошибся в матче с «Рейнджерс», Лафренье забил второй похожий гол подряд

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Завершён первый период, хозяева впереди — 1:0.

На шестой минуте матча опытный финский голкипер голкипер «нефтяников» Микко Коскинен допустил грубую ошибку, опрометчиво выкатившись из-за ворот и не сумев завладеть шайбой. Первым на ней оказался Райан Строум, который моментально вложил шайбу в клюшку 20-летнему форварду «Рейнджерс» Алекси Лафренье, который в свою очередь не растерялся и точным броском в одно касание поразил пустой створ ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для канадского форварда заброшенная шайба стала восьмой в нынешнем сезоне. Примечательно, что предыдущий гол первый номер драфта НХЛ 2020 года забил практически в аналогичном стиле, наказав за ошибку голкипера «Тампы» Брайана Эллиотта.