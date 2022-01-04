Лучший снайпер «Рейнджерс» Крайдер — четвёртый игрок, забивший 20 голов в этом сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Автором третьей шайбы «синерубашечников» в этом матче стал лучший снайпер команды Крис Крайдер. Американский форвард в четвёртом сезоне кряду и седьмой раз за карьеру достиг отметки в 20 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне Крайдер стал четвёртым игроком в лиге, кому уже покорилась этиа отметка.

В снайперской гонке продолжает лидировать форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль (25), на втором месте располагается капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (24), следом идут Крайдер и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (по 20).