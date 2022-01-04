Источник: Ротенберг станет главным тренером СКА

Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг станет главным тренером команды, сообщил «Спорт-экспресс».



По информации источника, нынешний главный тренер команды Валерий Брагин перейдёт на новую должность. Он станет ассистентом в тренерском штабе.



Брагин работал главным тренером команды на протяжении полутора сезонов.



В прошлом матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 4 января в Мытищах встретится с «Куньлунем».

На данный момент СКА занимает 4-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 62 очка после 44 игр.