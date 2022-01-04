«Даллас» вывел из ковид-протокола 10 хоккеистов. У клуба шесть отложенных матчей

«Даллас Старз» вывел из коронавирусного протокола 10 игроков, сообщает официальный сайт НХЛ.



Отмечается, что к тренировкам вернулись защитники Райан Сутер, Миро Хейсканен, Эса Линделль и Яни Хаканпяя, а также нападающие Радек Факса, Люк Гленденинг, Роопе Хинц, Йоэль Кивиранта, Михаэль Раффль и Джейсон Робертсон. В списке остался капитан клуба Джейми Бенн, а также ассистент главного тренера Тодд Нельсон с двумя сотрудниками персонала.



Все вернувшиеся хоккеисты смогут принять участие в следующем матче команды с «Флоридой Пантерз», который запланирован на пятницу, 7 января.



Напомним, в настоящий момент «звёзды» имеют шесть отложенных матчей из-за вспышки коронавируса, из-за которой команда не проводила матчей с 21 декабря. В текущем сезоне «Даллас Старз» набрал 32 очка в 29 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.