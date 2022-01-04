Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 4 января, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Нью-Йорк Рейнджерс» в единственном матче переиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:1. Российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев сумел отразить 33 броска по воротам, став третьей звездой прошедшей встречи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» вышли на первое место, набрав 48 очков после 34 матчей. Следом с аналогичными показателями идёт «Вашингтон Кэпиталз», третью строчку занимает «Каролина Харрикейнз», имеющая 47 баллов после 31 встречи.



На Западе возглавляет таблицу «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 45 очков после 35 матчей. На втором месте расположился «Сент-Луис Блюз», набравший 43 балла за 33 встречи. На третьей строчке — «Нэшвилл Предаторз», заработавший 42 очка после 32 игр.