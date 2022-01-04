Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 4 января, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в единственном матче переиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:1. Российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев сумел отразить 33 броска по воротам, став третьей звездой прошедшей встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лафренье (Строум, Линдгрен) – 05:25' (5x5)   2:0 Гудроу (Лафренье, Строум) – 23:49' (5x5)   2:1 Маклауд (Бенсон, Туррис) – 34:00' (5x5)   3:1 Крайдер (Фокс) – 43:32' (5x4)   4:1 Строум (Гудроу, Фокс) – 54:11' (5x5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» вышли на первое место, набрав 48 очков после 34 матчей. Следом с аналогичными показателями идёт «Вашингтон Кэпиталз», третью строчку занимает «Каролина Харрикейнз», имеющая 47 баллов после 31 встречи.

На Западе возглавляет таблицу «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 45 очков после 35 матчей. На втором месте расположился «Сент-Луис Блюз», набравший 43 балла за 33 встречи. На третьей строчке — «Нэшвилл Предаторз», заработавший 42 очка после 32 игр.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022