Брагин прокомментировал изменения в тренерском штабе СКА

Бывший главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал изменения в штабе клуба. 65-летний специалист назначен на должность старшего тренера.
«Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше 10 матчей. Работа штаба была и остаётся коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей.
В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.
Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой – в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — цитирует Брагина пресс-служба клуба.
- 4 января 2022
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:19
-
07:47
-
07:06
-
06:22
-
06:05
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
04:49
-
03:47
-
03:35
-
03:15
- 3 января 2022
-
23:39
-
23:29
-
23:01
-
22:52
-
22:36