Брагин прокомментировал изменения в тренерском штабе СКА

Бывший главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал изменения в штабе клуба. 65-летний специалист назначен на должность старшего тренера.



«Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше 10 матчей. Работа штаба была и остаётся коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей.



В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.



Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой – в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — цитирует Брагина пресс-служба клуба.