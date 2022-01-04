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Фридман: для «Ойлерз» пропуск плей-офф не вариант. Они знают, что могут выиграть Кубок

Фридман: для «Ойлерз» пропуск плей-офф не вариант. Они знают, что могут выиграть Кубок
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Известный журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации вокруг «Эдмонтон Ойлерз».

«Для «Эдмонтона» пропуск плей-офф Кубка Стэнли не вариант. Они понимают, что могут выиграть трофей. Нельзя упустить этот сезон, на карту поставлено слишком многое.

Когда мы говорим о «Питтсбурге», то вспоминаем о Сидни Кросби и Евгении Малкине, с которыми они боролись за Кубок каждый сезон. Очевидно, «Эдмонтон» пока не на том уровне, но я думаю, что с Макдэвидом и Драйзайтлем они могут быть счастливы.

Я смотрю на Кена Холланда (генменеджер «Ойлерз». — Прим. «Чемпионата») и думаю, что это тот человек, который решит, какой путь для клуба правильный, и на него не повлияют разговоры. Он примет решение, которое, по его мнению, подойдёт его команде, и именно так и нужно поступать в его ситуации», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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