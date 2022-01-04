«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ после его дебюта. Протас вернулся в основной состав

22-летний российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев из состава «такси» отправлен в АХЛ, сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Кроме того, из АХЛ в основной состав вызван белорусский нападающий Алексей Протас.

Напомним, в матче 30 декабря 2021 года с «Нэшвилл Предаторз» (5:3) Алексеев дебютировал в НХЛ. Он провёл на льду 10 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями, получив один малый штраф. В нынешнем сезоне 22-летний российский защитник сыграл 24 матча в АХЛ. На его счету 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1» и 29 минутах штрафа.

20-летний Протас в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 22 матчах, набрав в них 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «+3».