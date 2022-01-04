«Я уже восемь лет совмещаю». Р. Ротенберг рассказал, как собирается совмещать должности

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг после первого матча, который провёл с «Куньлунем» (5:1), рассказал, как собирается совмещать все свои должности.

«Как буду совмещать все должности? Я уже восемь лет совмещаю, неофициально я был рядом с командой, с точки зрения времени ничего не меняется. Я всё время тратил на команду, и мы исторически знаем, что нужно тратить всё своё время на команду — где-то в ущерб семье и личному времени даже. Мы делаем это, чтобы подготовить каждого игрока к матчам СКА и сборной. Я трачу всё время на хоккей.

Что изменилось за один матч? Ничего. Мы как работали, так и работаем, мы так работали весь год. Мы используем то, что даёт нам возможность побеждать. У нас взаимозаменяемость с Валерием Николаевичем, обсуждаем всё заранее, где-то в моменте решаем. Что значит первое место СКА в таблице? Мы работаем всегда для того, чтобы быть на первом месте и доказывать это своей игрой.

Убил ли в себе игрока? Ни один хоккеист, который играл, не должен убивать в себе игрока. Я до 20 лет играл в профессиональный хоккей, затем из-за учёбы не мог играть вообще, но потом жизнь вернула обратно в хоккей, была большая пауза. Мы любим хоккей, играем в него, живём хоккеем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.