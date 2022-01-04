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Iltalehti: и грянул гром — Роман Ротенберг стал главным тренером гигантского клуба КХЛ

Iltalehti: и грянул гром — Роман Ротенберг стал главным тренером гигантского клуба КХЛ
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Финское издание Iltalehti прокомментировало назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«И грянул гром — Роман Ротенберг стал главным тренером гигантского клуба КХЛ.

Новый главный тренер клуба — Роман Ротенберг, бизнесмен, входящий в топ-менеджмент гиганта КХЛ — СКА. Ротенберг сменил Валерия Брагина, который продолжит карьеру в команде на другой тренерской должности.

Ротенберг, у которого двойное гражданство — Финляндии и России, ранее был частью «Йокерита».

СКА, идущий первым в Западной конференции, хочет, чтобы это назначение «улучшило игру команды в самый критический период сезона», говорится в пресс-релизе клуба.

Ротенберг возьмёт на себя ответственность за СКА, практически не имея тренерского опыта. В течение месяца он подменял Брагина, заболевшего коронавирусом, но в остальном тренерские успехи ошеломляют. Ротенбергу ассистирует второй тренер Александр Титов. Ранее Ротенберг работал также в штабе сборной России», — говорится в сообщении.

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