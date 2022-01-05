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«Флорида» одолела «Калгари», у Бобровского 47 сейвов

«Флорида» одолела «Калгари», у Бобровского 47 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Счёт в матче открыли хозяева. Уже на 6-й минуте матча Патрик Хёрнквист поразил ворота соперников. На 8-й минуте счёт сравнял Джонни Гордо, а уже на 11-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Блейка Коулмана. «Калгари» радовался не так уж и долго. Через 3 минуты счёт сравнял Энтони Дюклер, а ещё через пять минут хозяев вывел вперёд Джо Торнтон. За 17 секунд до конца второго периода шайбу забросил Райан Ломберг, на 46-й минуте дубль оформил Хёрнквист, а точку в матче поставил Лукас Карлссон на 54-й минуте.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 47 сейвов. Максим Мамин очков не набрал. Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хёрнквист (Юбердо, Экблад) – 05:58' (5x4)   1:1 Годро (Ткачук, Чюлингтон) – 07:03' (5x5)   1:2 Коулман (Баклунд, Задоров) – 10:04' (5x5)   2:2 Дюклер (Форслинг, Монтур) – 13:01' (5x5)   3:2 Торнтон (Монтур, Вераге) – 18:51' (5x4)   4:2 Ломберг (Луостаринен, Монтур) – 39:43' (5x5)   5:2 Хёрнквист – 45:47' (5x5)   6:2 Карлссон (Вераге, Лунделль) – 53:04' (5x5)
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