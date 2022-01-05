«Нэшвилл» обыграл «Вегас», у Тренина — гол, у Дадонова — результативная передача
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, также забросил россиянин Яков Тренин. За «Вегас» отличился Вильям Карлссон, а одним из его ассистентов стал россиянин Евгений Дадонов, а также гол забил Ши Теодор.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Гранлунд, Экхольм) – 22:41' (5x5) 0:2 Тренин (Майерс) – 27:01' (5x5) 0:3 Форсберг – 46:08' (5x5) 1:3 Карлссон (Макнэбб, Дадонов) – 52:01' (5x5) 2:3 Теодор (Пьетранджело, Карлссон) – 58:14' (5x5)
Отметим, что эта встреча была 100-й для Тренина.
После победы «Предаторз» приблизились к «Вегасу» в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» провели 36 игр и набрали 45 очков – они возглавляют таблицу, «Нэшвилл» сыграл на две встречи меньше и отстаёт от «Вегаса» на один балл.
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