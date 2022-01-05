«Нэшвилл» обыграл «Вегас», у Тренина — гол, у Дадонова — результативная передача

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).



В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, также забросил россиянин Яков Тренин. За «Вегас» отличился Вильям Карлссон, а одним из его ассистентов стал россиянин Евгений Дадонов, а также гол забил Ши Теодор.

Отметим, что эта встреча была 100-й для Тренина.

После победы «Предаторз» приблизились к «Вегасу» в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» провели 36 игр и набрали 45 очков – они возглавляют таблицу, «Нэшвилл» сыграл на две встречи меньше и отстаёт от «Вегаса» на один балл.