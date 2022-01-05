Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» обыграл «Вегас», у Тренина — гол, у Дадонова — результативная передача

«Нэшвилл» обыграл «Вегас», у Тренина — гол, у Дадонова — результативная передача
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, также забросил россиянин Яков Тренин. За «Вегас» отличился Вильям Карлссон, а одним из его ассистентов стал россиянин Евгений Дадонов, а также гол забил Ши Теодор.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Гранлунд, Экхольм) – 22:41' (5x5)   0:2 Тренин (Майерс) – 27:01' (5x5)   0:3 Форсберг – 46:08' (5x5)   1:3 Карлссон (Макнэбб, Дадонов) – 52:01' (5x5)   2:3 Теодор (Пьетранджело, Карлссон) – 58:14' (5x5)

Отметим, что эта встреча была 100-й для Тренина.

После победы «Предаторз» приблизились к «Вегасу» в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» провели 36 игр и набрали 45 очков – они возглавляют таблицу, «Нэшвилл» сыграл на две встречи меньше и отстаёт от «Вегаса» на один балл.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022