Палат — о 400-м очке в НХЛ: никогда бы не подумал, что доберусь до этого рубежа

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат оформил дубль в игре с «Коламбус Блю Джекетс» и набрал 400-е очко в НХЛ. После матча игрок поделился мнением о своём достижении.



«Я польщён и просто счастлив. Я в НХЛ. Я давно играю с теми же ребятами, и мы вместе добиваемся успеха. А я просто помогаю команде. Никогда бы не подумал, что доберусь до этого рубежа», – цитирует Палата официальный сайт НХЛ на русском языке.



Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.



В составе победителей забивали Ондржей Палат (дубль на 5-й и 10-й минутах матча), Кори Перри (18), Брейден Пойнт (22), Пэт Марун (33), Пьер-Эдуар Белльмар (41) и Алекс Килорн (53).



Андрей Василевский совершил 20 сейвов. На счету Михаила Сергачёва одна результативная передача.

Новость по теме Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ