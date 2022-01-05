Палат — о 400-м очке в НХЛ: никогда бы не подумал, что доберусь до этого рубежа

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат оформил дубль в игре с «Коламбус Блю Джекетс» и набрал 400-е очко в НХЛ. После матча игрок поделился мнением о своём достижении.
«Я польщён и просто счастлив. Я в НХЛ. Я давно играю с теми же ребятами, и мы вместе добиваемся успеха. А я просто помогаю команде. Никогда бы не подумал, что доберусь до этого рубежа», – цитирует Палата официальный сайт НХЛ на русском языке.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.
В составе победителей забивали Ондржей Палат (дубль на 5-й и 10-й минутах матча), Кори Перри (18), Брейден Пойнт (22), Пэт Марун (33), Пьер-Эдуар Белльмар (41) и Алекс Килорн (53).
Андрей Василевский совершил 20 сейвов. На счету Михаила Сергачёва одна результативная передача.
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