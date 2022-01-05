Ломберг: Бобровский великолепен. Сегодня он играл так, как может и умеет

Нападающий «Флориды Пантерз» Райан Ломберг оценил игру российского вратаря команды Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (6:2).



«Боб великолепен. Сегодня он играл так, как может и умеет. Мы на 100% уверены в Бобе и в наших вратарях, поэтому мы даже не удивляемся, когда он совершает важные сейвы.



Причём он это делает раз за разом. В этом действительно нет ничего удивительного. Мы видим это каждый день в его исполнении», – цитирует Ломберга официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 47 сейвов, благодаря чему и стал третьей звездой матча.

В текущем сезоне голкипер провёл 22 матча, но пока ни разу не смог оформить шат-аут.