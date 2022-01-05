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Хёрнквист: Бобровский очень здорово нам помогал, когда это было действительно необходимо

Хёрнквист: Бобровский очень здорово нам помогал, когда это было действительно необходимо
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Нападающий «Флориды Пантерз» Патрик Хёрнквист поделился мнением об игре российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского во встрече с «Калгари Флэймз» (6:2).

«Первые 20 минут матча в целом прошли в равной борьбе, но затем мы взяли игру под контроль и делали правильные вещи на льду. Боб очень здорово нам помогал, когда это было действительно необходимо. При этом нам удалось забросить важные шайбы в нужные моменты матча. Когда мы так играем, нас трудно победить», – цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 47 сейвов, благодаря чему и стал третьей звездой матча.

В текущем сезоне голкипер провёл 22 матча, но пока ни разу не смог оформить шат-аут.

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