Хёрнквист: Бобровский очень здорово нам помогал, когда это было действительно необходимо

Нападающий «Флориды Пантерз» Патрик Хёрнквист поделился мнением об игре российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского во встрече с «Калгари Флэймз» (6:2).



«Первые 20 минут матча в целом прошли в равной борьбе, но затем мы взяли игру под контроль и делали правильные вещи на льду. Боб очень здорово нам помогал, когда это было действительно необходимо. При этом нам удалось забросить важные шайбы в нужные моменты матча. Когда мы так играем, нас трудно победить», – цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 47 сейвов, благодаря чему и стал третьей звездой матча.



В текущем сезоне голкипер провёл 22 матча, но пока ни разу не смог оформить шат-аут.