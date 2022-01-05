Форвард «Ак Барса» Панюков прокомментировал победу над «Амуром» по буллитам

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков прокомментировал результат матча с хабаровским «Амуром» (2:1 Б).
«Хорошая, интересная игра, много голевых моментов и борьбы. Хорошо, что выиграли, взяли два очка. Готовимся дальше. Есть к себе вопросы по реализации, где-то надо на тренировках обратить внимание на это, стараться забить каждый бросок, отдавать точные передачи на завершение. Будем над этим работать, осталось немного времени до плей-офф, это самая важная часть сезона.
На этом выезде мы живём по московскому времени, чувствовал себя нормально. Думаю, что, может, кто-то не очень хорошо себя чувствовал, но главное – нашли в себе силы, перебороли себя и выиграли матч.
В третьем периоде «Амур» начал играть более быстро и агрессивно, так сложилось, что пришлось потерпеть в обороне. В моменте с выходом два в один хотел отдать передачу, но увидел, что защитник перекрывает. Нужно было попасть в ближний верхний угол, к сожалению, не исполнил», – цитирует Панюкова официальный сайт КХЛ.
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