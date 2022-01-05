Кравец: забрать одно очко у лидера нашего дивизиона — это хороший знак

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча с казанским «Ак Барсом» (1:2 Б).
«Обидно, что уступили по буллитам. Хотя в целом даже по количеству бросков соперник нас серьёзно превзошёл, особенно в первом периоде. Но всё равно молодцы – ребята боролись весь матч, вратарь отлично сыграл, много шайб поймали на себя. Боролись до конца, выполняли задание, забили хороший гол.
А буллиты – это мастерство, здесь «Ак Барс» оказался сильнее. В целом мы игрой довольны, думаю, что забрать одно очко у лидера нашего дивизиона – это хороший знак, нужно дальше продолжать работать и готовиться к следующей игре», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.
Напомним, по ходу матча голкипер хабаровчан Евгений Аликин отразил 54 броска из 55.
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