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Кравец: забрать одно очко у лидера нашего дивизиона — это хороший знак

Кравец: забрать одно очко у лидера нашего дивизиона — это хороший знак
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча с казанским «Ак Барсом» (1:2 Б).

«Обидно, что уступили по буллитам. Хотя в целом даже по количеству бросков соперник нас серьёзно превзошёл, особенно в первом периоде. Но всё равно молодцы – ребята боролись весь матч, вратарь отлично сыграл, много шайб поймали на себя. Боролись до конца, выполняли задание, забили хороший гол.

А буллиты – это мастерство, здесь «Ак Барс» оказался сильнее. В целом мы игрой довольны, думаю, что забрать одно очко у лидера нашего дивизиона – это хороший знак, нужно дальше продолжать работать и готовиться к следующей игре», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

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Напомним, по ходу матча голкипер хабаровчан Евгений Аликин отразил 54 броска из 55.

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