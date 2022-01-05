«Я не могу забивать голы за команду». Коскинен ответил на критику наставника «Эдмонтона»

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен ответил на критику главного тренера команды Дэйва Типпета. После поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4 наставник «нефтяников» сказал, что «вратарь был не очень хорош».

«Неприятно быть брошенным на растерзание. Я должен играть лучше, но в то же время мы забросили лишь семь шайб в моих последних шести поражениях. Я не могу забивать голы за команду», — приводит слова Коскинена финский журналист Томми Сеппяля на своей странице в «Твиттере».

Ранее был сыгран очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.