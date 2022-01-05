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«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Шипачёв не набирает очки в трёх матчах подряд. Это вторая такая серия нападающего за месяц

Шипачёв не набирает очки в трёх матчах подряд. Это вторая такая серия нападающего за месяц
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв вновь не набрал результативных баллов. Его серия без очков достигла уже трёх матчей. Помимо встречи с «Йокеритом», российский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Северсталью» (2:4) 30 декабря 2021 года и «Локомотивом» (2:1) 3 января текущего года.

Последняя подобная серия Шипачёва была ещё в декабре. 8 декабря форвард не набрал очков в матче с «Адмиралом» (1:2 Б), 12 декабря остался без результативных баллов во встрече со СКА (2:1 Б), а 21 декабря не смог помочь своей команде избежать поражения от «Сочи» (2:3 ОТ).

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