Шипачёв не набирает очки в трёх матчах подряд. Это вторая такая серия нападающего за месяц

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв вновь не набрал результативных баллов. Его серия без очков достигла уже трёх матчей. Помимо встречи с «Йокеритом», российский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Северсталью» (2:4) 30 декабря 2021 года и «Локомотивом» (2:1) 3 января текущего года.
Последняя подобная серия Шипачёва была ещё в декабре. 8 декабря форвард не набрал очков в матче с «Адмиралом» (1:2 Б), 12 декабря остался без результативных баллов во встрече со СКА (2:1 Б), а 21 декабря не смог помочь своей команде избежать поражения от «Сочи» (2:3 ОТ).
- 5 января 2022
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