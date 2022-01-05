«Металлург» вылетел из Нур-Султана. С командой всё в порядке

Магнитогорский «Металлург» вылетел из Нур-Султана после матча с «Барысом», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что ранее самолёт «Металлурга» обрабатывался жидкостью для избежания обледенения. С магнитогорцами всё в порядке.

Ранее стало известно, что «Металлург» должен был вылететь более часа назад, команда это время сидела в самолёте.



Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.

Ранее первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.