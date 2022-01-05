«Металлург» вылетел из Нур-Султана. С командой всё в порядке

Магнитогорский «Металлург» вылетел из Нур-Султана после матча с «Барысом», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что ранее самолёт «Металлурга» обрабатывался жидкостью для избежания обледенения. С магнитогорцами всё в порядке.
Ранее стало известно, что «Металлург» должен был вылететь более часа назад, команда это время сидела в самолёте.
Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.
Ранее первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.
- 5 января 2022
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