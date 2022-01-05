«Барыс» дома обыграл «Металлург». Матч проходил без зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 11-й минуте Андрей Чибисов с передачи Джоша Карри вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Джо Морроу сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Эрик Мартинссон и Линден Вей. На 37-й минуте Брендан Лайпсик во второй раз в матче помог «Магнитке» выйти вперёд. Ассисты на свой счёт записали Филипп Майе и Николай Голдобин. Через две минуты Томаш Юрчо вновь восстановил равенство — 2:2. На 54-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что матч мог не состояться из-за режима чрезвычайного положения, введённого в Нур-Султане, а также других городах Казахстана. Однако в КХЛ приняли решение не отменять встречу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 января в Магнитогорске сыграет с «Локомотивом». «Барыс» 9 января в гостях вновь встретится с «Металлургом».
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