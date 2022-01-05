Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» дома обыграл «Металлург». Матч проходил без зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане

«Барыс» дома обыграл «Металлург». Матч проходил без зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Чибисов (Карри) – 10:06' (5x5)   1:1 Морроу (Мартинссон, Вей) – 32:28' (5x5)   1:2 Лайпсик (Майе, Голдобин) – 35:34' (5x5)   2:2 Юрчо (Савченко) – 37:32' (5x5)   3:2 Старченко – 53:40' (5x5)

На 11-й минуте Андрей Чибисов с передачи Джоша Карри вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Джо Морроу сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Эрик Мартинссон и Линден Вей. На 37-й минуте Брендан Лайпсик во второй раз в матче помог «Магнитке» выйти вперёд. Ассисты на свой счёт записали Филипп Майе и Николай Голдобин. Через две минуты Томаш Юрчо вновь восстановил равенство — 2:2. На 54-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что матч мог не состояться из-за режима чрезвычайного положения, введённого в Нур-Султане, а также других городах Казахстана. Однако в КХЛ приняли решение не отменять встречу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 января в Магнитогорске сыграет с «Локомотивом». «Барыс» 9 января в гостях вновь встретится с «Металлургом».

Новость по теме
В КХЛ объяснили решение не отменять матч «Барыса» из-за режима ЧП в Нур-Султане
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022