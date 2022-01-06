«Спасибо всем, кто за нас переживал». Наставник «Металлурга» о возвращении из Казахстана

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о возвращении команды из Казахстана после матча с «Барысом» (2:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Мы с командой дома. Конечно, это был сложный выезд. Сейчас мы долетели в Россию, у нашей команды всё хорошо. Спасибо всем, кто за нас переживал!» — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.