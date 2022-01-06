«Спасибо всем, кто за нас переживал». Наставник «Металлурга» о возвращении из Казахстана
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о возвращении команды из Казахстана после матча с «Барысом» (2:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Мы с командой дома. Конечно, это был сложный выезд. Сейчас мы долетели в Россию, у нашей команды всё хорошо. Спасибо всем, кто за нас переживал!» — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.
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