Яковлев – о матче в Казахстане: военных не видели, напрягало отсутствие связи

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о матче с «Барысом» в Казахстане во время введённого режима ЧП (2:3).



«Военных до и после игры мы не видели.



Вообще атмосфера была спокойной. Единственное, что напрягало – это отсутствие связи. Все было отключено», – цитирует Яковлева «Р-Спорт».

Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.



Ранее первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.