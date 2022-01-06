Яковлев – о матче в Казахстане: военных не видели, напрягало отсутствие связи
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о матче с «Барысом» в Казахстане во время введённого режима ЧП (2:3).
«Военных до и после игры мы не видели.
Вообще атмосфера была спокойной. Единственное, что напрягало – это отсутствие связи. Все было отключено», – цитирует Яковлева «Р-Спорт».
Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.
Ранее первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.
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