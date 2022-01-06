«Спартак» — на первой строчке рейтинга индекса силы КХЛ. СКА и «Трактор» — в тройке

Московский «Спартак» возглавил рейтинг индекса силы Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом, индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.



Также в тройку сильнейших входят санкт-петербургский СКА и челябинский «Трактор».

Источник фото: официальный сайт КХЛ.

«Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 46 матчей.