«Спартак» — на первой строчке рейтинга индекса силы КХЛ. СКА и «Трактор» — в тройке

Московский «Спартак» возглавил рейтинг индекса силы Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом, индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.
Также в тройку сильнейших входят санкт-петербургский СКА и челябинский «Трактор».
Источник фото: официальный сайт КХЛ.
«Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 46 матчей.
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