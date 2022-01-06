Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» — на первой строчке рейтинга индекса силы КХЛ. СКА и «Трактор» — в тройке

«Спартак» — на первой строчке рейтинга индекса силы КХЛ. СКА и «Трактор» — в тройке
Комментарии

Московский «Спартак» возглавил рейтинг индекса силы Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом, индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Также в тройку сильнейших входят санкт-петербургский СКА и челябинский «Трактор».

Источник фото: официальный сайт КХЛ.

«Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 46 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022