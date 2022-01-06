КХЛ сообщила об отмене матчей «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига официально сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата.



«По состоянию на 6 января 2022 года девять представителей хоккейного клуба «Салават Юлаев» сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.



Лига приняла решение не проводить матчи №561 «Йокерит» — «Салават Юлаев» и №572 «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев», запланированные на 8 и 10 января соответственно.



Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — сообщается в заявлении на официальном сайте лиги.



«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 проведённых матчей.