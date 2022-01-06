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КХЛ сообщила об отмене матчей «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо»

КХЛ сообщила об отмене матчей «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо»
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Континентальная хоккейная лига официально сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата.

«По состоянию на 6 января 2022 года девять представителей хоккейного клуба «Салават Юлаев» сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

Лига приняла решение не проводить матчи №561 «Йокерит» — «Салават Юлаев» и №572 «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев», запланированные на 8 и 10 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — сообщается в заявлении на официальном сайте лиги.

«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 проведённых матчей.

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