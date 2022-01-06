«Северсталь» разгромила в гостях «Куньлунь», забросив семь шайб

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 7:1 (3:0, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Кирилл Пилипенко и Никита Гуслистов (оба — дубль), а также голы забивали защитник Николай Тимашов и форварды Давид Думбадзе и Йоонас Няттинен. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» на 40-й минуте забросил защитник Райан Спроул.



«Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 46 проведённых встреч. «Куньлунь» замыкает таблицу Востока, имея в своём активе 25 баллов за 46 матчей.