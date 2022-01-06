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«Куньлунь РС» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Северсталь» разгромила в гостях «Куньлунь», забросив семь шайб

«Северсталь» разгромила в гостях «Куньлунь», забросив семь шайб
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Череповецкая «Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 7:1 (3:0, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Кирилл Пилипенко и Никита Гуслистов (оба — дубль), а также голы забивали защитник Николай Тимашов и форварды Давид Думбадзе и Йоонас Няттинен. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» на 40-й минуте забросил защитник Райан Спроул.

«Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 46 проведённых встреч. «Куньлунь» замыкает таблицу Востока, имея в своём активе 25 баллов за 46 матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Тимашов, Кодола) – 04:52' (5x5)   0:2 Тимашов (Думбадзе) – 07:17' (5x5)   0:3 Пилипенко (Вовченко, Стенквист) – 17:45' (5x4)   0:4 Думбадзе (Гуслистов, Гераськин) – 26:09' (5x5)   0:5 Гуслистов (Гераськин, Кодола) – 33:38' (5x4)   0:6 Няттинен (Вовченко, Стенквист) – 38:12' (5x4)   1:6 Спроул (Фу) – 39:58' (5x4)   1:7 Гуслистов (Хохлов, Пресс) – 53:11' (5x5)
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