«Куньлунь» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» со счётом 1:7. Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



Проиграв в основное время, «Куньлунь» потерял математические шансы на попадание в плей-офф. Подопечные Айвана Занатты в настоящий момент имеют 25 очков после 46 проведённых встреч. Китайский клуб проведёт в текущем регулярном чемпионате ещё 10 матчей, но даже с учётом всех побед наберёт максимум 45 баллов. «Барыс», идущий восьмым на Востоке, имеет в своём активе 46 очков.



В следующей встрече «Куньлунь» сыграет дома с челябинским «Трактором». Матч пройдёт в субботу, 8 января. Начало — в 19:30 мск.