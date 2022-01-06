Разин: за последние 5 игр замучил вратарей, хотелось, чтобы «Северсталь» сыграла «на ноль»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Куньлунем» (7:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Последнюю игру мы сыграли неудачно, неважно. Сегодня хорошо настроили ребят. Единственный отрезок – в конце второго периода, когда немного расслабились. А так сыграли строго. Ребят с победой. Спасибо болельщикам! Сегодня было очень много наших болельщиков. Молодцы, что приехали.



Все удаления сегодня смотрелись так, как будто хотели меньшинство потренировать? Наоборот, мы буквально игр 10 назад были на втором месте по меньшинству, а сейчас после сегодняшней пропущенной шайбы и из десятки выпадем. Наоборот, хочется все компоненты отрабатывать, но не в экстремальных условиях.



Кирилл Пилипенко после перехода в «Северсталь» преобразился? У нас в том году на его месте Сашка Петунин играл. Они примерно одноплановые игроки. Думаю, что и Кодола, и Вовченко с Пилипенко как раз дополняют друг друга. Он на острие, парень техничный. Из-за этого, я думаю, и получается. Я и Пилипенко, и Гуслистова практически со льда не выпускал.



После пропущенной шайбы выглядел расстроенным? За последние пять игр я своими сменами вратарей просто замучил ребят, и мне очень хотелось, чтобы сегодня Влад Подъяпольский отыграл «на ноль». Переживания были из-за этого», — цитирует Разина пресс-служба клуба.